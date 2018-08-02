搭上亞運風 國民黨819全代會「強棒」出擊

2018-08-02 15:33

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨819將召開全代會，幫22位直轄市、縣市長選舉被提名人造勢，配合前一天亞運開幕，國人最關注的項目會是棒球比賽，藍軍這場造勢意象主軸將以棒球為元素，以往每次選舉造勢由黨魁授與參選人揮舞的黨旗，將被換成球棒，象徵22位藍軍百里侯選將每一棒都是強棒，全部擊出全壘打。

除了考量棒球是台灣「國球」，國民黨這次的規劃也是要與上個月已經召開過的民進黨全代會做對比。黨內人士指出，相較於民進黨以台灣沒有太多人踢的足球為意象，還模仿德國足球隊訂製名牌西裝、穿著名牌球鞋射門，國民黨主席吳敦義與22位直轄市、縣市長參選人將在819全代會穿著廉價的POLO衫與戰鬥背心。

當天全代會的造勢服裝上都會印有國民黨黨徽的「棒球」圖案，每一位參選人將輪番上台，從吳敦義手中接下球棒，在全場呼喊全壘打加油聲中，揮舞球棒。

國民黨文傳會代理主委唐德明表示，民進黨口口聲聲要政黨公平選舉，但實際上卻是利用黨產會、促轉會追殺國民黨，自己手中確有許多基金會，財源充足，從民進黨全代會參選人的穿著以及大手筆開銷造勢，即可看出這場選舉是一場不對稱的戰爭。

唐德明還說，相較於民進黨挾龐大執政資源以及充沛的銀彈打選戰，國民黨只能靠黨員小額捐款，但藍軍相信「小蝦米」終究能打倒「大鯨魚」。

配合這次全代會的意象規劃，國民黨所推出的募款小物將包括印有藍色黨徽的棒球與藍球與抱枕，希望搭上今年這波亞運的運動風潮。