紀政推東奧正名公投 姚文智聲援tag柯文哲

2018-08-02 15:54

〔記者周彥妤／台北報導〕前奧運國手紀政力推的「2020東京奧運台灣正名公投」，引發中國不滿，繼而施壓撤銷台中市2019東亞青運主辦權，紀政昨發聲明稿表示，不支持運動員以Chinese Taipei名義出賽，但是Taiwan或R.O.C都可接受，並強調她支持以Taiwan名義參加國際賽，但並不等於她主張台獨。民進黨台北市長參選人姚文智今表示，他支持、聲援紀政昨天的聲明稿，作為參選人也想請問科「柯市長是否願意一起參與連署東奧正名公投，一起聲援紀政女士為正名公投所做的努力？」

姚文智今天上午發布新聞稿表示，對於紀政昨天的聲明稿，表示支持和聲援，他也鼓舞大家連署東奧正名公投。他說，要向紀政出面領銜推廣東京奧運正名公投，表達最高敬意。對於相關的各種干擾和抹黑紀政的言論，姚文智認為，紀政就是紀政，不會因為被抹黑就有絲毫折損。

姚文智指出，公投是一個國家展現人民集體意志的方式，我們要透過國家賦予人民的權利，告訴國際社會「中華台北」不是我們國家的名字。姚文智強調，紀政願意跳出來擔任領銜提案人，對於她的意志與勇氣給予最高的佩服。

姚文智說，他一直在協助東奧正名公投連署，過去2場大型活動都有與東奧正名公投主辦單位合作收集連署書。姚強調，現在要擴大合作地點，歡迎大家一起到他的服務處參與連署。

姚文智強調，面對中國在國際上的各種打壓，台灣人民應該團結對外而非相互內耗；做為一個首都市長候選人，也要團結對外，「請問柯市長是否願意一起參與連署東奧正名公投，一起聲援紀政女士為正名公投所做的努力？」