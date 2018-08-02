挺東京奧運正名 王定宇：台灣就是台灣

民進黨立委王定宇（右三）今號召民眾響應東奧正名公投連署，肯定自己生活的地方。（記者萬于甄攝）

2018-08-02 14:10

〔記者萬于甄／台南報導〕由民間發起的2020東京奧運正名公投連署，還有一個月的時間，連署需超過28萬人門檻，民進黨立法委員王定宇今簽下連署書，更號召市議員、里長等人成為連署站，協助通過公投門檻人數，因為「台灣就是台灣」，希望大家一起幫忙。

中國以台灣推動「東京奧運正名公投」為由，在東亞奧林匹克委員會（EAOC）中表決，取消台灣主辦2019東亞青年運動會資格，引起軒然大波，不過，東奧公投連署活動並未因此止步，今王定宇也在台南推動連署，廣邀地方成為連署站。

王定宇表示，台灣在參加國際比賽時，若以「中華民國」的名字參賽是可以接受，但現在不僅沒有「台灣」、沒有「中華台北」，反而要叫「中國台北」，這當然無法接受，在國際上已因中國的施壓，台灣2300萬人的名字無法走出門，還要被糟蹋。

王定宇說，台灣人要爭一口氣，「台灣就是台灣」，東奧正名公投連署剩下最後一個月時間，所以號召市議員、里長等辦公廳舍成為連署站，希望能夠幫助發起單位成功通過門檻，成為全民的一股力量，肯定自己所生活成長的地方。

台南市議員劉正昌、唐靜儀，市議員參選人郭鴻儀、鄭佳欣、林士傑、陳世霖等人，也都響應東京奧運正名公投連署，在各服務處放置連署書，讓民眾可以就近領取。王定宇表示，公投連署門檻需28萬人，但希望連署書可達到35萬份，多一份保障。