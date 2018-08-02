學貸新制人數恐激增 餘額有1795億

2018-08-02 13:44

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德今天拍板放寬就學貸款還款條件，有需要貸款的學生，在開始還款時最多可申請4年「只繳息期」，期間只繳息不用還本金，並放寬貸款人申請「緩繳期」的所得門檻，將現行門檻由未達3萬元調整為未達3.5萬元，預計50萬人以上受惠，9月1日起實施。

教育部次長姚立德今天表示，目前就學貸款餘額有1795億元 ，逾放比0.56%，呆帳10.1億元，實際呆帳並不多。

就學貸款最大承做銀行是台銀，另3家銀行為高雄銀、土地銀與富邦銀。台銀副總許志文表示，預估9月1日新制實施起，短期申請只繳息的人數會暴增。

目前就學貸款申請條件為家庭年所得120萬元以下；或是家庭年所得超過120萬元，但學生本人及其兄弟姊妹有2位以上就讀高中以上學校者；以及其他特殊情經學校認定有貸款必要，也可申請。申貸範圍包括學雜費、實習費、書籍費、住宿費、學生團體保險費、海外研修費、電腦及網路通訊使用費等。

教育部次長姚立德表示，目前平均每位學生貸款金額為28萬元，因應上述「只繳息期」與放寬「緩繳期」新措施，政府將新增利息支出，預估第1年為6億元，每年微幅成長至第9年為15.4億元，至第12年起趨於穩定，每年12.9億元。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，行政院長賴清德在院會中表示，這項就學貸款新措施將可大為減輕剛畢業的學貸貸款人還款負擔，有助青年完善職涯發展規劃、累積創業資本，並提供彈性理財空間。後續請教育部及承貸銀行依限期完成法規及作業系統修正，簡化申貸作業流程。