托育新制地方政府一問三不知 時力砲轟：倉促上路

時代力量今召開記者會表示將到全台各地舉辦座談，了解少子化政策實施的困難與建議（時代力量提供）

2018-08-02 13:29

〔記者彭琬馨／台北報導〕行政院少子化因應對策昨正式上路，時代力量今號召各地議員參選人共同召開記者會，批評中央政府硬推政策，地方縣市政府卻對如何配合執行「一問三不知」，恐怕只會虛擲大筆補助經費。時力並宣布，未來將在全國各地舉辦多方巡迴座談，藉以了解各界在新政策上路後的困難與建議。

時代力量今召開記者會，針對行政院少子化的因應對策指出，政策推動太過倉促、缺乏在地溝通，時力認為，托育政策的重點要從孩子的成長出發，孩子的成長並不會等待官僚的緩衝期而停滯，同時也表示，未來兩個月將在全國各地舉辦多方的巡迴座談，彙整問題來解決。

高雄市（三民）議員參選人林于凱表示，這次少子女化對策中央行政院上月26日公布，八月一日就要在各地方實施，如此倉促的決定，造成一線的社會局處對政策細節掌握不足，定型化契約範本及作業要點也是在政策上路前一天才公布，業者保母根本來不及細看，基層公務員也無所適從。

彰化市議員參選人吳韋達表示，本次分多軌進行的補助方式，雖立意良善，卻因匆忙上路而讓家長、業者、公務員都心慌，非常可惜；他認為，政策不是只有撒錢，要到位才是重點。

秘書長陳惠敏重申，時代力量肯定行政院對於少子女化的重視，但這大筆資源應該有更為妥善的運用；陳惠敏表示，這次少子女化對策顯然是賴清德院長先設定了時程與現金補助的方向，要求各部會在限時內提出對策，讓最需要照顧在地家長需要的托育政策失去因地制宜的彈性，也因此擔心大筆托育資源虛擲，她認為，各部會應該放棄本位思維增加協作，因為孩子的成長不會因為官僚權責區分而停止。