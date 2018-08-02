屏200線拓寬開工 潘孟安重申守護「阿朗壹」立場

屏二○○縣道舉辦拓寬開工典禮。（記者蔡宗憲攝）

2018-08-02 13:19

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏200縣道早上舉辦拓寬開工典禮，從縣議員時期就協助爭取至今的縣長潘孟安特別出席致詞，除了強調200縣道拓寬後對行車安全的改善，對於選舉前便爭論不休的台26線旭海段，他重申「守護阿朗壹」立場，強調已經規劃連接台九線的199甲、200甲縣道拓寬，兼顧維護生態及通行便利。

連接恆春及滿州的縣道屏200線，由於路寬平均僅約8公尺，汽機車爭道問題嚴重，常有居民、遊客發生車禍意外，當地民代不斷向中央及縣府陳情「救命」，這段全長10.83公里的屏200線，終於展開3.1公里的第一階段拓寬，平均路幅將拓寬為15公尺，恆春鎮、滿州鄉兩地民代都出席慶祝這件喜事。

屏縣府工務處指出，縣道屏200線多數路段位在墾管處範圍，因此第一階段先進行國家公園外路段，未來拓寬後將有一快一慢車道，總經費經交通部核定約1億2900萬，預計明年底完工，後續7.7公里已經同步進行環評及規劃。

除了當地期盼的縣道屏200線拓寬，潘孟安致詞時提到，每逢選舉就會被炒作的台26線旭海南田段問題，縣府仍堅持守護「旭海觀音鼻自然保留區（俗稱阿朗壹）」立場，對於當地的交通及觀光，已經評估拓寬原有的199甲及200甲縣道，串起旭海、東源、高士及滿州各村落景點，完整連接台26線主幹道，有助社區生態旅遊及紓緩交通擁擠。