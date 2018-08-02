東亞青運遭停辦 過半民眾挺林佳龍

2018-08-02 13:38

〔記者彭琬馨／台北報導〕兩岸政策協會今針對「2019台中東亞青運停辦民意調查」公布最新民調，民調顯示，有57.6%民眾滿意林佳龍處理東亞青運動會的表現，不滿意者為22.7%；民調也詢問年底台中市長選舉，林佳龍獲得43.2%支持度，國民黨台中市長參選人盧秀燕則獲得24.4%支持度。

民調詢問民眾關於東亞青運遭停辦的訊息，有77.3%民眾知道遭停辦的訊息，僅22.7%不知道；至於遭停辦原因，有超過6成民眾認為不合理，但亦有41.9%認為該公投運動是影響運動會主辦權遭取消的主因；另認為中國政府應負停辦責任的台中市民，與台灣政府應該負責的台中市民，比例不相上下，分別為40.5%與31.5%。

民調指出，雖然東亞青年運動會現階段遭停辦，但仍有超過7成民眾支持運動場館持續興建，更有超過8成台中市民支持林佳龍向東亞奧會進行申復。

本次調查為兩岸政策協會委託大社會民調中心執行，訪問係於107年7月30日至31日進行訪問。此次成功訪問1070位成年人。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.00%。調查以臺灣地區住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及地區進行樣本代表性檢定後加權處理。