小英、菊姐牽線 黃偉哲向陳亭妃道歉照片曝光

黃偉哲向陳亭妃致意。（民進黨提供）

2018-08-02 13:05

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨發言人鄭運鵬今（2）日表示，昨日中常會後，蔡英文主席與黃偉哲與陳亭妃會面，並由陳菊中常委、選對會陳明文召集人、林錫耀召集人與洪耀福秘書長陪同。鄭運鵬轉述，蔡英文主席於會中表示，在台南市長初選過程中，陳亭妃委員確實受到傷害，她也感到非常心疼，但她也勉勵大家要團結為黨、贏得勝選，而陳亭妃同志也表示，為了民進黨，以及台南民主的延續，未來將會全力支持黨提名的候選人、替黨輔選。

黃偉哲與陳亭妃在民進黨台南市長初選中廝殺激烈，甚至對部公堂，昨天民進黨中常會後，兩人在蔡英文、陳菊見證下和解。陳亭妃也在臉書貼出黃偉哲的道歉聲明稿。

鄭運鵬表示，黃偉哲同志也於會中公開表達歉意，隨後，也發表道歉聲明，聲明如下：

台南市長候選人黃偉哲聲明

本次台南市長初選結束後，包含陳亭妃委員在內的幾位同志，都於第一時間表達對黃偉哲的公開支持，讓黃偉哲萬分感謝。

鑒於台南市長初選期間，黃偉哲團隊幹部，包括議員、立委等輔選同志，多次以偏頗的言論引用媒體錯誤的報導，甚至用議長選舉的消息誤導，以發布新聞稿、召開記者會、接受電台訪問的方式對陳亭妃本人及其競選團隊發出批評攻擊，造成陳亭妃及為其輔選同志的傷害，黃偉哲深感抱歉，也對這些發言概括承擔，願意項陳亭妃同志及其競選團隊表達最深歉意。

再次期盼陳亭妃及其他因此被傷害的同志，能包容與接納黃偉哲與團隊成員的誠摯歉意，也懇請全體黨員與台南市民，與黃偉哲共同團結台南、成就台灣。