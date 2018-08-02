侯友宜稱中央托育新政是灑錢補助 蘇貞昌批沒同理心

侯友宜昨天評論中央托育新政「撒錢補助不是一個好政策」，蘇貞昌今天說，看出侯實在不是真正關心，也不是真正懂。（記者林欣漢攝）

2018-08-02 13:07

〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天到貢寮仁和宮參拜，對於國民黨新北市長參選人侯友宜昨天評論中央托育新政「撒錢補助不是一個好政策」，蘇貞昌今天說，侯友宜不編列失業勞工子女教育的補助費，又強調打零工，對於年輕父母照顧小孩，也沒有同理心來匡列經費，還說不是撒錢就好，也跟新北市長朱立倫所做的、所講的也矛盾。可以讓人家看出侯實在不是真正關心，也不是真正懂。

有媒體報導，侯友宜在2012年出訪中國上海時，說過去從岳父身上耳濡目染不少，但侯友宜1982年才認識妻子，岳父在1980年就過世下葬，民進黨立委王定宇在臉書上諷刺地說，「這個耳濡目染是用通靈的嗎？」

對此，蘇貞昌僅說：「這種通靈、特異功能，我比較不了解。」

另外，萬里蟹爭議持續延燒，蘇貞昌今天強調，萬里蟹千百年來都在那裡，他在台北縣長任內辦神明淨港活動，大力宣傳萬里蟹，讓地方的特產全國著名，這不是因為有沒有人去申請註冊，萬里蟹就來分藍綠，希望不要抹煞前人的努力。

立委張宏陸今天也到場聲援，並拿出當年宣傳萬里蟹的照片說，當年他是民政局長，每年辦，擴大舉辦，把神明淨港推向國際，DISCOVERY還特別來採訪，有圖有照片，大家都可以去查的。

張宏陸覺得新北市政府因為升格的機會，把鄉鎮市公所的東西，變成市政府直接管轄，像二重疏洪道的公園，也是蘇貞昌那時候全部整治，開闢完成的，它（新北市政府）現在把它（公園）變個名稱叫「大台北都會公園」，所以我覺得不是換個名稱，就要抹煞前人的努力，為了選舉不應該這樣。