支持基本工資雙漲？政院：賴揆尊重工資審議委員會

2018-08-02 12:58

〔記者李欣芳／台北報導〕基本工資審議即將在8月中旬登場。媒體今天刊出行政院長賴清德的專訪，指賴揆針對基本工資調升首度表態，「基本工資月薪和時薪都應調升，尤其是為改善低薪，「時薪要受到更多照顧」，行政院今天則澄清基本工資是否調升並非賴揆的職權，賴揆尊重基本工資審議委員會的決定。

《經濟日報》報導，目前基本工資月薪為22K，時薪為140元。外界解讀賴揆說法，認為他已明確表達今年基本工資時薪、月薪將雙漲，且時薪調幅高於月薪的態度。預估月薪調幅比照往年約5％，金額調升至逾23K；時薪調幅至少7％，調升至150元以上，甚至上看155元。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka ）今天上午受訪表示，看到這樣的報導非常意外，媒體在專訪時的提問是，是否支持時薪與月薪的調幅不一樣？賴院長的回答是「看委員會怎麼決定」。

Kolas說，賴院長從頭到尾的立場是尊重基本工資審議委員會的決定，他提到經濟發展的果實，應由資方與勞方共享，但有關基本工資要不要調、應不應調，院長尊重基本工資審議委員會。

媒體追問政院先前曾公開建議基本工資審議委員會調高時薪，Kolas說，的確，我們的內部立場是尊重審議委員會，當然希望有提升的可能，但還是要尊重委員會。