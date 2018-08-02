曾登美雜誌…軍方拆金門三獅山砲堡 前副司令砲轟！

三獅山砲堡曾登上美國《LIFE》雜誌封面。（圖擷自黃埔臉書）

2018-08-02 13:19

〔即時新聞／綜合報導〕「誰來救救金門的戰地史蹟！」金門軍方最近拆除「八二三砲戰」中反砲戰發射砲彈最多、曾登上美國《LIFE》雜誌封面的三獅山砲堡，前陸軍司令部副司令黃奕炳在臉書上感嘆，珍貴的歷史建物被夷為平地，他身為退伍軍人感到憤慨、痛心和遺憾。

備役中將黃奕炳昨晚發文，指上週才專程返回金門參加「金門營區活化再利用」的學術研討會，這2天卻不斷傳來軍方不顧文化局和地方文資保存團體的協調，加速拆除他們認為不重要的軍事工事、陣地、據點和砲堡。

他痛批，三獅山砲堡面臨這種情形，是因為中央、地方都缺乏計畫與執行作為，只想解決自己的問題，把戰地史蹟當燙手山芋。若按此狀況發展，金門的文化資產將在2、3年內摧毀、破壞殆盡。

他向相關單位呼籲，立即停止拆除金門所有的軍事設施，以待完成文史價值的評估；並組成跨部會、地方跨單位的專案小組，全面盤點金門所有的軍事設施；組成審查小組，全面審查金門地區所有軍事設施的文史價值，區分後續處理的方式。

他強調，審查必須保留之戰地史蹟且佔用民地者，由相關單位出面承諾保證：以等值或較高價值之公有（國有、縣有）土地交換，爭取鄉親之支持；另外，文資保護法規也應迅速補漏，增訂「擅自拆除戰地史蹟」罰則。