高市七區非全區管制禁限建 邱志偉要國防部快澄清

高市七個行政區傳禁限建，邱志偉協調國防部釐清非全區管制。（記者黃佳琳翻攝）

2018-08-02 12:53

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市豪宅林立的鼓山區等7區，被空軍防空飛彈部僅憑一張公告圖，列為全區禁限建管制區，立委邱志偉獲悉後立即召集國防部及高市府相關單位會商協調，會中釐清7個行政區非全區管制，邱志偉也要求空軍儘快回文給高市府工務局敘明，並發新聞稿澄清疑義。

2014年間，空軍防空暨飛彈指揮部曾公告，將高雄市鼓山、小港、林園、大寮、阿蓮、岡山、田寮七個行政區，納入全區屬重要軍事禁限建管制區，凡是管制區範圍內的建案申請，須經過軍方核准；空軍最近又把禁限建管制區擴大到屏東機場周遭，高市建管處擔心會影響日後業者申請建案的權益，函請軍方再次確認2014年的公告，軍方則維持這七個行政區的全區管制。

邱志偉指出，為減少業者申請建設所耗費時程，同時希望明確訂定禁限建清單，降低各軍種收受案件審核的作業強度，他趕緊召集國防部及高市府相關單位會商協調。

會議中釐清，7個行政區非全區管制，邱志偉請空軍儘快回文給高市府工務局敘明，並發新聞稿澄清疑義，同時第四作戰區也應提供下轄所有軍種的禁限建範圍、高度清冊，在兩個月內函文高市府工務局，減低行政作業成本，提供便民服務。