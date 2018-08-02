小英向原民道歉兩週年 原民團體要求主導權回歸原轉會

2018-08-02 12:27

〔記者林良昇／台北報導〕蔡英文總統代表政府向原住民族道歉兩週年，原住民族民族議會聯合行動表示，原住民轉型正義精神仍未實現，必須儘速法制化制定原住民族轉型正義及權利回復條例，建立法定原轉會運作機制，讓主導權回歸原轉會，擺脫行政介入干預。

蔡總統在2015年8月1日代表政府向原族民族道歉，至今兩週年。蔡總統也在昨日的「南島民族論壇」開幕式提及，台灣政府正嚴肅面對原民歷史與轉型正義課題，她能體會台灣原民400年來受壓迫的心情，很難在兩年內平復，但改變正在發生，會更努力做下去。

原住民族民族議會聯合行動今在立法院召開記者會，民族議會聯合工作組召集人、泰雅爾族民族議會議長烏杜夫‧勒巴克表示，肯定蔡總統昨日的談話充滿善意，也能夠理解，但這兩年來，行政部門如何落實蔡總統談話的內容，讓人非常不滿意。

烏杜夫‧勒巴克指出，蔡總統在總統府成立原轉會，希望和原住民對話，但原轉會這兩年來在原住民議題上沒有主導權，主導權在行政部門，原轉會變成只是為行政部門背書。

烏杜夫‧勒巴克舉例，在受到社會高度關注的亞泥花蓮礦區展延案，未經原轉會對話，由行政部門決策不需經諮商取得當地太魯閣族部落同意，核准展延再挖20年。傳統領域劃設上，也是由行政部門決策排除私有地範圍，在原轉會開會討論對話前就公告辦法，強行實施，造成許多負面效應。

烏杜夫‧勒巴克認為，這兩件重大事件可以看出原轉會變成為行政部門背書，原轉會需要改革，在議事及組織主導權回歸原轉會自主、涉及原轉重大政策回歸原轉會決策性對談、強化原轉會自主擺脫行政介入干預，並要求原轉會能夠法制化。

時代力量立委高潞．以用強調，蔡總統昨日的講稿講到政府的成績單，但那完全是收割，希望蔡總統要知道下面的人在做什麼事，原住民政策推行，要用對的人才能實踐蔡總統的意志，不要忽略人民真正的聲音。