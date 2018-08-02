聽到「陪吃飯」 學姊坦言：當下覺得怪怪的

台北市長柯文哲幕僚「學姊」黃瀞瑩接受電台專訪。（記者王藝菘攝）

2018-08-02 12:20

〔記者沈佩瑤／台北報導〕近日暴紅的柯文哲幕僚「學姊」黃瀞瑩今早上廣播節目，談到上司柯P昨一席「小牛、學姊陪吃飯」言論，坦言當時在辦公室聽到「陪吃飯」三個字，「身為女性員工，聽起來怪怪的。」，不過她也替柯緩頰稱，「我理解的市長就是大家一起吃個飯，聊天一下，我們可以理解成粉絲見面會。」

柯文哲上網路節目《木曜4超玩》，和藝人邰智源合作拍攝「一日市長幕僚」，影片上架至今點閱率已突破900萬，連帶捧紅柯文哲的幕僚「學姊」黃瀞瑩、「小牛」柯昱安等人。柯文哲昨受訪笑稱，節目製作團隊可以考慮舉辦促銷活動，由小牛、學姊等人陪吃飯惹議，柯則喊冤稱是媒體下標問題。

「學姊」黃瀞瑩今天接受廣播節目訪問《POP搶先爆》時，坦言當時在辦公室聽到「陪吃飯」這3個字，「當下聽到是覺得怪怪的」、「身為女性員工，聽起來怪怪的。」

黃瀞瑩說，但後來心想，柯P原意是一起吃個飯。「我理解的市長就是大家一起吃個飯，聊天一下，我們可以理解成粉絲見面會。」她並幫柯P緩頰，說市長的原意是看他們工作辛苦，希望有一個舞台可以發揮自己的專業。但她也不諱言「重來一遍可能用字更精確。」

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