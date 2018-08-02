「兩岸一家親」講稿爆兩種版本 柯P攤手：做了就是做了

台北市長柯文哲2日參加臺北市復華長青多元服務中心開幕典禮 ，除與長者們一同揭幕，並在藍晒圖前與長者們一同喝咖啡聊是非。（記者劉信德攝）

2018-08-02 11:53

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲先前因國安會「兩岸一家親」講稿事件，被爆出說謊疑雲，近期又爆出講稿有「A、B稿」風波，市府最新書面報告1日送交議會，柯文哲在報告中重申確實有將講稿送到國安會，但也藉由自己「接受媒體訪問時表示……」的說法正式承認，講稿的確存在A、B稿差異，先送國安會的「初稿」並沒有「兩岸一家親」、「建構兩岸命運共同體」等文字。

柯文哲今早出席活動前受訪辯稱，當年去雙城論壇，緊接著就是世大運，他一直在思考要怎麼讓世大運可以辦好，他認為終究是要台灣走出去，世界走進來，讓世界看見台灣。

柯苦笑反問，「你說我會喜歡半夜去電音趴嗎？根本不喜歡去，但為了拉國旗讓全世界看見，有四十萬線上觀眾在看，還是去做。」同樣道理，對他來講，當時最重要是讓世大運可以平安舉行，世大運後來很成功，很多背後的談判，他不需要在這裡再去講，但是有時候回想起來，還是覺得蠻痛苦的。

柯更舉近期遭中國施壓取消主辦權的台中東亞青運為例指出，顯見當年要做多少努力去維持那個局面。他最後攤手說，「所以是這樣，做了就做了，反正就是當時的確要處理這些，蠻痛苦的。」

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