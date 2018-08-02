宜縣興中國中校舍風波出現轉圜？陳金德承諾到校勘查

興中國中家長會本週一發起自己的學校自己救抗議行動。（資料照，記者江志雄攝）

2018-08-02 11:45

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣興中國中行政大樓1、2樓，將被調撥給慈心華德福實驗高中使用，引發軒然大波，代理縣長陳金德昨與興中家長會溝通，承諾擇期到校勘查，了解學校空間運用現況。

興中國中家長會本週一發起「自己的學校自己救」抗議行動，要求縣府收回撥用成命，搶救興中國中自救會發表聲明，反對撥用興中國中空間、未取得共識前學校教學環境不能改變、學校拒絕行政干擾，若未獲善意回應，下週一將到縣府靜坐陳情。

興中護校活動引起各界關切，學校家長會昨天獲邀到縣長室面談，會長曾柏瀧等5人面見陳金德，表達他們看法，家長會說，這是興中「廢校事件」發生2個月以來，縣長首度打開溝通之門。

陳金德先前裁示興中國中行政大樓20日前清空，他在協商時仍堅守立場，家長會直指每間教室要有前後2個門，才符合安全標準，行政空間變成普通教室不可行，擔心興中國中行政功能被弱化，影響學生受教權。

歷經1個多小時面談，陳金德同意安排時間到興中校園勘查，家長會認為，這是此行唯一「小收穫」，至於下週一的靜坐陳情是否如期辦理？曾柏瀧說，要再討論。

教育處說，縣府搭起溝通平台，聽取家長會心聲，希望化解歧見，讓風波圓滿落幕。