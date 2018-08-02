托育新制爭議 賴揆：勇於宣傳政策、清楚說明質疑

2018-08-02 11:25

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院的托育政策新制昨天起上路，因與保母或托嬰中心的行政契約書在前天才公布，引發業者不小反彈聲浪，不少家長也有疑慮，行政院長賴清德今天上午表示，有關我國少子女化對策計畫，目前社會仍有不瞭解的地方，請相關部會循必要管道，持續對地方政府或相關團體進行說明，並應透過公開程序訴諸社會，使大眾清楚瞭解此政策美意，他表示，政府應利用好的管道勇於宣傳、說明政策立意。

賴揆今天主持行政院院會時表示，政務委員林萬億已於媒體進行說明，台南的友人也傳簡訊給他，表示林萬億的解釋十分詳盡。政府應利用好的管道勇於宣傳、說明政策立意；對於社會中刻意持不同觀點提出的質疑，也希望相關部會清楚說明，以獲得社會大眾的支持。

林萬億昨晚接受三立新聞電視台「新台灣加油」節目專訪火線釋疑，他表示，簽書約前天才公布是因要與各縣市社會局、教育局一個一個談，蒐集地方意見後回來再與衛福部。教育部開會，而且合約還涉及法律問題，因此花了很多時間。

至於台北市長柯文哲質疑中央的新制是倉促上路，林萬億說，政府先前曾與台北市社會局談過，北市希望在中央的基礎上再墊高相關補助，柯文哲這樣講是憑直覺。主持人追問，可是柯文哲還是認為太過倉促，急著要上路？林萬億說，那要問柯Ｐ。