黨產會：國民黨在中國南京爛帳 拿台灣人納稅錢埋單

國民黨自製「空轉停兩年」文宣小冊，強力批評轉型正義，並宣揚國民黨「還從自己口袋拿錢替政府代墊，天底下到那找這種出錢出力，還借錢的傻子、盤子？」對此，黨產會委員踢爆，國民黨文宣不知所云，事實上在國民黨逃難來台後，這些在南京的帳，莫名奇妙就用台灣納稅人的錢買單了。（資料照）

2018-08-02 11:34

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨自製「空轉停兩年」文宣小冊，強力批評轉型正義，並宣揚國民黨「還從自己口袋拿錢替政府代墊，天底下到哪找這種出錢出力，還借錢的傻子、盤子？」對此，黨產會委員踢爆，國民黨文宣不知所云，事實上在國民黨逃難來台後，這些在南京的帳，莫名奇妙就用台灣納稅人的錢埋單了。

國民黨文宣小冊內容，印製了包含購買飛機款、修路等款項，國民黨「還從自己口袋拿錢替政府代墊」，天底下到哪找這種出錢出力，還借錢的傻子、盤子？「趕快把這則告訴他們，你沒有被騙」等文案。

對此，一名專門研究國民黨史的黨產會委員表示，國民黨第7次全代會黨務報告提及，中國大陸買的飛機、南京的修路，是他們花錢的，所以國民黨逃來台灣後，就叫政府還錢。

據黨務報告紀載，「本黨自民國17年12月起26年6月止，於黨員捐款項下，先後為政府購買飛機、修建南京中山路，及陣亡將士公墓紀念堂，創辦革命軍遺族學校，共計銀元國幣637萬8865.14元，曾於35年洽請政府歸還。」

黨務報告提及，本曾依據「現階段黨費籌措方案」第四項方針，於39年11月給財政部清結歸償，與行政院商定償還辦法四項，約定4年償還，因黨費支應需要，復經商准變更年限，「該項墊款於41年3月已全部收回」。

黨產會委員指出，台北地方法院96年重訴字1712號民事判決指出，「中國國民黨向中華民國主張戰債」的箇中問題所在，而針對「債權存否」提出質疑。

法院判決載明「中國國民黨訓政時期即為中華民國，該黨抗日當時縱有損失，理應已由中華民國國庫所支付，該黨如何能證明有抗日損失，且全由自己黨庫支付？」甚至進一步批判「該黨忽為國家機關，認該黨抗日損失均為國家之支出，又忽為私人團體，以戰債係其私人所開銷應由國家賠償」。

「同理，墊付也一樣！」委員痛斥，國民黨這筆在中國大陸時期的爛帳，當年來台灣後的行政院就「西哩呼嚕」地用台灣納稅人的錢埋單了。