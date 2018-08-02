50萬學貸族 可申請「只繳息不還本」最長4年

2018-08-02 11:19

〔記者李欣芳／台北報導〕為減輕貸款人就學貸款還款負擔，行政院長賴清德今天上午在主持行政院院會時拍板，今年9月1日起，推動助學貸款「只繳息不還本」及「放寬緩繳門檻」等措施，每人可申請最長4年的「只繳息期」，在「只繳息期」的這4年內，可只繳利息不用還本，全部受惠人數達50萬名以上的正在償還就學貸款之貸款人。

教育部表示，已經開始還款的貸款人，皆可向承貸銀行申請「只繳息不還本」措施，貸款人可依自身需求及經濟負擔，向承貸銀行申請最長4年之「只繳息期」，「只繳息期」得分次申請，每次至少1年，貸款人可自行選擇只繳息的期限，如1次1年、2年、3年或4年；只繳息期間，貸款人不用償還本金，只要繳交利息，「只繳息期」過後，貸款人再依原定借款期間攤還本息。

另外，現行規定具有特定身分（如低收入戶、中低收入戶及每月收入未達3萬元）的貸款人可申請免還本金、免利息之措施，「緩繳期」每次申請1年，最多4年，而為加強政府照顧貸款人的心意，放寬貸款人的申請「緩繳期」的所得門檻，將現行門檻由未達3萬元調整為未達3.5萬元，在「緩繳期」貸款人完全不用負擔利息，由政府幫貸款人吸收。免還本金、免繳息措施已協助4萬人減輕本金、利息負擔，再加上新增的3.8萬人，約有7.8萬人可享有免還本金、免繳息的優惠。

推動就學貸款「只繳息不還本」及「放寬緩繳門檻」等協助措施，讓貸款人於畢業後都有4年只繳息而無須還本的喘息期間；而貸款人如為低收入戶、中低收入戶及每月收入未達3.5萬元者，又可另外申請最多4年的「緩繳期」，「只繳息期」與「緩繳期」可以彈性搭配使用，讓貸款人可以妥善規劃工作及職涯。