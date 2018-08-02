計畫2030年出生率提至1.4％ 林萬億：1年新生兒23萬人

行政院政務委員林萬億。（記者黃耀徵攝）

2018-08-02 09:27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院政委林萬億今（2）日接受蔻寇早餐廣播訪問表示，政府推出「因應少子女化對策」，0歲至2歲幼兒送到與政府簽約的保母或私托照顧，一般家庭每月補助給家長6千元，希望台灣在2030年出生率提升至1.4%，一年新生兒達到23萬人。

林萬億指出，我國少子化危機由來已久，2002年出生率就從1.4%掉到1.34%，台灣出生率非常低，現在是全世界最低生育的3個國家有澳門、新加坡及台灣。

林萬億提及，以前政府沒在做，即便2009年提出育兒補助及津貼，台灣生育率還是沒辦法提升，因為政策非常零散及片段，沒有辦法引發民眾生育誘因。

林萬億說，政府有針對此進行調查，調查結果民眾認為把孩子送托有沉重的經費負擔，所以家長建議政府，如果政策要有效，必須適度直接補助給家長，才能減輕負擔增加送托意願。

林萬億提及，「因應少子女化對策」去年9月，賴清德院長就指示辦理，要擴大育兒津貼、增加公共化托育，將私托納入進行準公共化，相關部會找了很多學者，「政策是總統交辦，賴院長上任後開始執行」。

林萬億強調，當人民不想生小孩變成普世價值，這就是出生率為什麼那麼低，希望在2030年出生率達到1.4%，這是很嚴苛挑戰，日本花20年時間和金錢，現在才升到1.4%，台灣現在一年出生人數為19萬人，希望2030年可提高到一年有23萬新生兒。

新版育兒津貼及托育補助8月1日上路，卻被台北市長柯文哲評為「哇，雞飛狗跳！」林萬億反駁說，之前已與前台北市社會局長許立民溝通，雙方談到要如何銜接，台北市可能有自己考量，北市原本育兒津貼0歲至5歲是2500元，中央新政策是設立一個標準來檢視，「台北市哪有什麼雞在飛、狗在跳」。

林萬億指出，公幼名額未來4年要增加6萬名，公托未來增加5萬個名額，並將私立幼兒園納入，直接補助家長經費，來減輕負擔。現在還有保母是供過於求，私立幼兒園因為少子化也有很多名額，政府托育政策可幫助業者不會被少子化淘汰。