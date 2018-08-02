柯P要「學姐」陪吃飯？ 賴品妤：姚文智這樣說會被圍剿

被稱為「太陽花女戰神」的賴品妤認為，如果是立委姚文智講這句話，看會如何被圍剿。（資料照）

2018-08-02 09:37

〔即時新聞／綜合報導〕柯文哲「一日市長幕僚」影片點閱率已突破900萬，柯文哲放話說，點閱如果破千萬，請「學姊」黃瀞瑩和「小牛」柯昱安陪粉絲吃飯，柯P此言遭到外界砲轟「物化女性」。被稱為「太陽花女戰神」的賴品妤認為，如果是立委姚文智講這句話，看會如何被圍剿。

柯文哲昨天出席活動時笑說，製作單位麥卡貝應該會辦促銷活動，猜哪天點閱率會超過千萬，「那天若人很多，就抽出10個，請大牛和學姊陪他們吃飯」。柯P此話一出，遭到藍綠砲轟，指柯的發言是「物化女性」、「歧視女性」。

雖然柯文哲後來強調，「拜託，你們（指媒體）現在的標題變成只剩下學姊，大牛都不見了…」、「我不是故意物化他們，奇怪、要平衡報導…」。但賴品妤認為，「所以是叫男、女下屬都去陪吃飯就有比較好嗎...講直接點今天要是姚文智說讓自己的年輕下屬去陪吃飯，看看會怎麼被圍剿？」

賴品妤由於為時代力量團隊成員，她在臉書上PO文後，隨即受到網友批評，表示不投票給年底的時代力量議員參選人，「朝聖豬隊友」、「如果幫不上忙也不要幫倒忙...說真的嘴柯P對你們一點幫助都沒有...」、「妳是在幫候選人扛轎還是在扛棺材啊？」、「安安，老鼠屎」。

賴品妤後來也向批評的網友嗆聲，「笑死殭屍馬上出現，也許我是湘西趕屍人？」