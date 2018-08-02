美參院通過國防授權法 建議推動美台聯合軍演

美國2019財政年度「國防授權法案（NDAA）」，繼上週眾議院通過後，今天在參議院以87票對10票通過，支持強化台灣軍力。（資料照）

2018-08-02 06:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國2019財政年度「國防授權法案（NDAA）」，繼上週在眾議院通過後，今天在參議院以87票對10票通過，支持強化台灣軍力，建議推動美台聯合軍演，但法案放寬對中國科技業的相關限制。目前法案呈送給美國總統川普，可望正式生效後成為法律。

綜合媒體報導，美國參議院今天通過7160億美元（約新台幣21兆9000億元）的國防授權法案，支持川普建立一支更強大的軍隊。在一項主要針對中國的行動中，該法案加強了美國外來投資審查委員會（CFIUS）授權，對審查外國投資的建議，以衡量是否威脅到國家安全。

法案第1257條要求美國國防部長與台灣有關部門諮商，全面評估台灣軍力，尤其是台灣的後備軍人，並提出建議，以提升台灣自衛能力。法案生效後1年內，國防部長應與國務卿諮商，向國會相關委員會提出總體評估報告，建議、擴大美台高級軍事交流與聯合軍演、支持美國對台軍售與轉移其他軍備，尤其是發展不對稱作戰能力。

第1258條的國會意見指出，美國國防部長應推廣美台兩軍之間實際的訓練和軍事演習的機會，並依照台灣旅行法推動資深國防官員與將級軍官的交流。

該法案雖然基於國家安全考量，控制對中國中興通訊、華為技術的相關合約，但限制程度比先前版本的法案要減弱許多。這項決定引發一些議員不滿，他們希望恢復對中興通訊的嚴厲制裁，以懲罰該公司非法向伊朗和北韓提供產品。

川普就他決定取消先前對美國公司向中興通訊的銷售禁令，允許這家中國第2大電信設備製造商恢復營業，但部分兩黨議員不支持川普的決定。反擊北京的法條遭到白宮反對，由於共和黨在參議院和眾議院占多數，法案最終在國會投票前被減弱了。

另外，國防授權法案授權支出76億美元，購買美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp）所製造的77架F-35戰鬥機。該法案還禁止將先進飛機交付給北大西洋公約組織（NATO）的成員國土耳其。