「我愛金門第一名」 邱垂正親上火線 力挺金門通水

2018-08-01 22:29

〔記者吳正庭／金門報導〕金門自中國引水議題延燒多日，陸委會副主委邱垂正今天親上「火線」，感謝金門各界對政府維護國家整體利益的支持與體諒；他說「水」是金門未來發展的重中之重，只要金門8月5日能水到渠來，中央樂觀其成。另外，金門縣長陳福海表示，由於通水典禮出現變數，擔心金門因此成了兩岸的夾心餅乾，已透過管道向中國北京表達，北京回應，原定通水時程「不會變」。

邱垂正今天以國立金門大學副教授身分，返校參加新任校長陳建民就職典禮，他接受媒體針對東亞青運停辦引發延辦中國引水典禮事件表示，中國大陸1手蠻橫打壓，另外1手又透過文宣統戰向人民示好，企圖淡化或掩飾在國際打壓台灣的事實，政府無法接受。

邱垂正說，若是沒有中國的打壓事件，本來5日那天應該是個非常順利的通水「典禮」，遺憾的是，有此打壓事件，不得不請金門縣政府、縣議會及金門鄉親體諒政府堅定維護國家的利益和立場。

他說，5日的活動，是1場金門「自發性」的活動，由縣政府邀請金門鄉親共同見證自中國引水的儀式，中央政府和中國都不會派官員出席，1個沒有出資3方都到場的活動，稱不上「典禮」。

邱垂正再次表達，非常感謝金門鄉親，當政府面對中國大陸打壓，政府必須堅定捍衛國家整體利益的時候，鄉親給予支持、體諒。

邱垂正在金大教書，未來有機會喝到中國水，對於通水的立場，他表示絕對支持；他還說，所有的政務官中，「通水我比他們更堅持」、「我愛金門是第1名的」，強調力挺金門到底。