國民黨稱「轉帳撥用」合法 黨產委員：說法早被法院否定

2018-08-01 22:20

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨昨日以自製文宣小冊，質疑蔡政府執政「空轉停兩年」，及主張國民黨是以「戰爭賠償」合法取得房產土地；對此，黨產會委員表示，國民黨所謂「戰爭賠償」相關說法，早被台北地院民事判決否定。

據國民黨文宣小冊內容，認為「國民黨早期以轉帳撥用無償取得國有房產土地」之黨產會說法不對，國民黨主張是以戰爭賠償合法取得房產土地。

黨產會委員表示，自黨產會成立迄今，就國民黨所進行的調查及處分，包括認定中投、欣裕台公司為國民黨的附隨組織，並就國民黨「轉帳撥用」持有國有特種房屋，及不當取得舊中央黨部案進行追徵等3案，至今已凍結超過300億，相關各案也將持續進行調查。

委員指出，國民黨就政府施政2年所製作的「空轉停兩年」文宣，聲稱「轉帳撥用」持有國有特種房屋的利益，是對日抗戰、戰後補償的說法，此說法早被台北地方法院的民事判決否定。

委員強調，96年重訴字1712號民事判決載明，「該黨忽為國家機關，認該黨抗日損失均為國家之支出，又忽為私人團體，以戰債係其私人所開銷應由國家賠償」，並進一步提及「為符合實質法治國原則，唯一可行之道，似為以特別立法方式，課予中國國民黨歸還上開財產之義務」。

委員說明，本件「轉帳撥用」向國民黨追徵8.6億元，業已進入訴訟程序，國民黨的相關抗辯，可於法院中提出，將可越辯越明。

委員表示，「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」是2016年7月25日經立法院三讀通過的法律，黨產會為執行黨產條例意旨的獨立行政機關，依法調查不當黨產，以回應人民對政黨政治公平競爭的囑託及盼望。