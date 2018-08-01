國內警力不足 徐國勇重申3年內補足

2018-08-01 22:03

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局於今年暑假主辦保護青少年青春專案「職棒饗宴—反毒GO」活動，今天傍晚在市立棒球場結合中華職棒球賽盛大舉行。對於台南與各地有刑警人力不足問題，內政部長徐國勇重申會設法在3年內補足警力，包括刑警等各種專業警力，當然補足警力的時間能縮短是最好！

內政部長徐國勇上任後首次到台南市出席大型警政、預防犯罪宣導活動，他與台南市代市長李孟諺、台南地檢署檢察長鄭銘謙、警政署長陳家欽、台南市警局長黃宗仁、更生保護會台南分會主委宋俊明等人主持這場台南暑假最大規模的預防犯罪活動。

徐國勇表示，從小他最愛看棒球，這國球是台灣青春少年的希望；今天也有八家將到場表演，這是台灣特有的宗教文化、健康文化，相信神明指示國人、青少年勿接觸毒品，大家要反毒讓陽光照耀台灣。警察維護治安很辛苦，希望國人、青少年支持警察，大家一起來接殺暴力、觸殺詐騙、雙殺槍毒及封殺霸凌。

此外，徐國勇受訪時說，購屋自備款降至1成是規劃中的政策，昨天提出來就是在蒐集大家的意見，將會暫緩實施，看看有沒有更好的方式。

市警局長黃宗仁也指出，今年「青春專案」從6月1日零時起3個月，以「淨化妨害青少年成長環境」、「防制青少年被害」及「擴大預防犯罪宣導」為3大重點，警方將在「查緝」與「預防」並重下，建立優質生活環境，讓青少年能夠安心成長。