中市明年總預算案一讀 歲出總額為1246.56億

2018-08-01 19:21

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議會今日開議，並一讀通過2019年度台中市總預算案，總預算歲出總額為1246.56億元、附屬單位預算案規模為688.98億元；總預算歲入預算數為1089.12億元，歲出歲入短差157.44億元，全數以賒借收入弭平。而與上年度預算數相較，歲出預算減少50.27億元，歲出歲入短差也減少36.23億元。

市府主計處長蔣建中今日在議會報告2019年度台中市總預算案編製情形，他表示，總預算案歲出規模為1246.56億元，較上年度1296.83億元，減少50.27億元，主要是減少第3屆市長、市議員及里長選舉經費、中科園區南向三合一聯外道路新闢工程、台中花博土地有償撥用、中央補助社會住宅包租代管試辦計畫及整合住宅補貼資源實施方案計畫、白海豚生態館興建工程等。

而2019年度總預算歲入預算數編列1089.12億元，歲出歲入短差157.44億元，全數以賒借收入弭平。另與上年度相較，歲出歲入短差也減少36.23億元，約減少18.71％。

另外，附屬單位預算案共有21個基金，支出規模為688.98億元，較上年度增加92.72億元，主要是增加前瞻基礎建設－校園數位建設及社區化改造等計畫、社區照顧關懷據點輔導暨加值服務計畫、興建社會住宅等。

而明年重要歲出項目還包括捷運烏日文心北屯線建設計畫28.53億元、長照十年計畫25億元、托育一條龍20.79億元、前瞻基礎建設計畫－全國水環境改善計畫17.71億元、老人及身心障礙者敬老愛心卡乘車及各項補助2.89億元等。

對於外界關心台中市財政狀況，財政局長林顯傾表示，2019年度台中債務存量為1522億元，扣掉預估至今年底的累計未償餘額預算數1124億元後，還有398億元舉債額度能使用，顯示台中市財政狀況穩定。