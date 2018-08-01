批柯P電音趴擾民後 呱吉宣布月底登記參選北市議員

2018-08-01 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕知名Youtuber「呱吉」先前曾將名字改為「邱議員」，之後又將名字改回「邱威傑」，宣誓要用「邱威傑」來打年底的議員選戰，昨日他在自己的YouTube頻道又PO出一段短片，表示本月底就會前往登記，除了表示會持續堅督未來的市長，也歡迎外界對他進行監督。

「呱吉」於今年3月底曾一度將名字改為「邱議員」，但5月時又表示自己已將名字從「邱議員」改回「邱威傑」，當時稱將開始認真做選舉這件事，上月底發布影片，評論北市府舉辦「Unite with Tomorrowland」電音派對，遭住戶投訴擾民一事，並指柯文哲「的確應該跟生活受到困擾的民眾道歉。」

昨日「呱吉」再度於自己的YouTube頻道PO出一段片長不到3分鐘的短片，內容提及，他將於本月27日去登記參選台北市松山信義選區的台北市議員，並表示將會做好監督未來市長這件事情，他除歡迎支持他的選民投票給他，也強調不必特別相信他，並說如果「覺得我做得不對，罵爆我，這就是民主」

看到該影片的網友則紛紛留言表示「呱吉雖然我投不到你，但我支持你用力督柯文哲！﻿」、「台灣就是不缺那種，只想著督別人，卻又不敢被督任何一下的老屁股，可攻可受，才能當好一個管理者」、「真的很想看呱吉怎麼督文哲>///<」、「我會用一生去督邱威傑有沒有認真監督市政、審查預算、提出法案，讓台北更好！邱威傑給我認真選呀！！！！！﻿」、「世間都能當議員，呱吉沒有理由不行。我一定支持呱吉的，改變台灣政壇現狀的藍綠歪風。」