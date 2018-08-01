促轉會諮委會議 親民黨：不能打倒舊黨國成就新黨國

2018-08-01 21:43

〔記者林良昇／台北報導〕促進轉型正義委員會今舉行第一次諮詢委員會議，親民黨派文宣部副主任吳崑玉為諮詢委員，並在會議中表達三點立場，親民黨強調，促進和解共生才是促進轉型正義的終極目的，不能作為鬥爭工具，不能容許猛打舊黨國，以成就新黨國。

親民黨在會中表示，促轉會不應成為政黨、族群、統獨任何一方的政治鬥爭工具，而應公平、全面、完整的還原歷史真相。只有完整還原歷史真相，才能從中吸取教訓，樹立符合公義的作為界限與價值準則，達成和解共生的目標，讓台灣走進新的時代。

親民黨說，某些外省籍父執輩，因為單位內鬥，被同事檢舉，冤枉入獄，出獄後找不到工作，只能打工維生，飲恨終老。原住民受到漢民族不平等的壓制剝削，1945年以後照樣存在，這些事件皆應公開平反。親民黨認為，1945年以後，到今日以前，所有的冤、假、錯案，不分族群，不分黨派，不論何人執政時期，都應受案調查，嚴謹審視，公開完整故事，讓後人得以知曉。

親民黨指出，所有受害者的名譽應予回復，其損失的權利，應儘可能補償。即使因年代久遠，難以復原，亦應考量現實狀況，酌情補償。

親民黨舉例，振興醫院的產權的確存有問題，但振興醫院是個好醫院，要做的是釐清產權歸屬，而不是為了轉型正義去消滅振興醫院。日據時代末期的台灣富紳陳炘二二八時被槍斃，家產被莫名其妙的轉移，1945年板橋林家的株式會社華南銀行與陳炘所有的大東信託株式會社被收歸國有後、合併成為華南銀行；1947年228事件後陳炘被槍斃，槍斃後陳炘所有的華南銀行股份全部消失，這就是典型的冤案。

親民黨說，除了華南銀行的股份，還有數以千計的土地產權也被侵吞，政府要如何歸還華南銀行股份及土地產權，來還陳炘家族一個完整的公道？如果不能，這種案子要怎麼處理？怎麼補償？這是需要嚴肅思考與商討的問題。

親民黨強調，促進和解共生，才是促進轉型正義的終極目的，必須時時刻刻謹記在心。如果促轉會只是作為鬥爭工具，翻舊帳再炒一波二二八舊聞，來打擊政敵幫助選舉，那就等而下之。不能容許猛打舊黨國，以成就新黨國，台灣不該再有黨國體制相似的存在。

親民黨說，我們必須在轉型正義過程中，提煉與蒸餾出一個正常國家的價值體系，與國家行為的邊界。告訴後人，那些行為是錯的、不能被允許的、是會害人害己禍害無窮的。

親民黨認為，對於促轉會的工作，他們報以高度的期許。對於促轉會成立兩個多月以來所做的工作，也給予肯定。希望經過促轉會的努力，能夠清除政治社會中的歷史遺毒，並讓所有人引以為鑑。