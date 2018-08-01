環署官員交接、新空污法上路 未來改善空污將治「氨」

2018-08-01 19:45

〔記者楊綿傑／台北報導〕空污法今天正式由總統公布施行，環保署也舉辦職務交接典禮，以因應新法後續推動，環保署長李應元除強調過去承諾目標都盡力達成，未來對於移動及固定污染源都同步進行管制。環保署新任空保處長吳盛忠也提出，將檢討空品嚴重惡化緊急防制辦法，並針對前驅物「氨」進行治理，以持續改善空污。

環保署這波人事調動，包括原空保處長蔡鴻德接任主任秘書，空保處長一職由現任環境督察總隊隊長吳盛忠接任，環境督察總隊隊長則由現環境人員訓練所所長李健育接任，環境人員訓練所所長則由現任主任秘書蕭慧娟接任等。

李應元致詞時說，民眾對於政府的要求是24小時的，空氣污染防制的成效都以每年每立方2微克速度下降，紅害的減量也達到2年減少20%、甚至超過4年減少50%的標準，但是不敢居功，其中天氣的因素很大，但是現在要做到完全是人的因素，空污法很久沒有修，現在也達成了，都是很不簡單的事情，不過差一點因為誤解而被抹滅。

李應元也再度向工業部門、交通工具使用民眾喊話，他說，如果是沒有管制移動污染源，那大貨車、二行程機車怎麼會多次來抗議？如果沒有管制大煙囪，新空污法怎麼會針對源頭、燃料、製程、煙道等管制，還加重罰金、刑責等等？

針對二行程機車管制可能影響偏鄉弱勢民眾，李應元說，將優先針對人口密集的都會區（原則上人口20萬人以上之市及區）加強稽查，鄉村區則加強宣導，所以阿伯騎車巡田水、阿嬸騎車買菜，都是宣導，在空氣品質惡化時，才會在非都會區管制二行程機車。

吳盛忠也對目前空氣品質提出看法，他認為細懸浮微粒（PM2.5）冬天濃度是夏天2倍，但冬天活動強度較夏天低，如果只是用空污法24條工廠、36條移動污染源的加嚴標準，效果有限，後續將再以民眾健康為出發點，檢討空品嚴重惡化緊急防制辦法。

在空氣污染的成因，吳盛忠則提到，一般認為是硫氧化物（SOx）、氮氧化物（NOx）、揮發性有機物（VOC）等，這些確實是污染物之一，但「氨」（NH3）也是很重要的，這也是前驅物的一種，氨是鹼性的跟酸性的在一起反應，容易就產生PM2.5，所以要去治「氨」。

吳盛忠提出資料，台灣目前氨一年總排放量近19萬公噸，廣泛分布在各種行業，其中畜牧業占約37%、廢污水處理占約35%、生物源10%、農業8%，還有燃料燃燒、工業製程、人類等其他來源。