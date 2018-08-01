「最美行政院發言人」 Kolas Yotaka戴族服慶原住民日

今天是原住民日，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）今日秀出自己穿戴族服及頭飾上班的照片。（擷取自「Kolas Yotaka」臉書）

2018-08-01 17:50

〔即時新聞／綜合報導〕今（1）日原住民日，首位原住民行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡），個人臉書上秀出穿戴原住民衣飾出現在辦公室的照片，並強調，原住民有自我使用名字的權利。

Kolas發文寫道：「我們拒絕汙名化的他稱，自稱『原住民』。我們有使用自己的名字的權利，有自我認同的權利，有以身為原住民為榮的權利。」

她解釋，自1980年代起，當時年輕一輩的原住民跟隨前輩的腳步，要做自己，開始發動正名運動。經過多次奮鬥，1994年7月28日國民大會終於三讀通過中華民國憲法增修條文，同年8月1日時，由前總統李登輝公布施行，正式將憲法中沿用40餘年之「山胞」正名為「原住民」；1997年第四次修憲時，進一步將具有集體權屬性的「原住民族」入憲。

而她充滿原住民風格的穿著也引來網友一致好評，紛紛留言「好漂亮」、「水噹噹」；也有人回應，「最美的行政院發言人」、「Kolas除了美麗，更是兼具智慧」。

據了解，Kolas這套衣服是由排灣族設計師沙布喇.安德烈（Sabra Andre）所設計。

Kolas Yotaka臉書貼文：