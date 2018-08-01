丁丁批姚挺年改違憲 吳思瑤：根本是挺肥貓門神

2018-08-01 17:32

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對國民黨台北市長參選人丁守中今抨擊，國立大學退休教師赴私校任教將停領退休金，恐導致高級人力資源流失海外，並批評立法者姚文智應為此負責。民進黨台北市長參選人姚文智今回應，高教資源遭資深學者壟斷，就是造成台灣高教競爭力減弱的重要原因，且國民黨立委柯志恩也曾提案連署，支持退休教師赴私校任教應停領退休金，姚文智暗批，丁守中「亂罵人之前，先詢問自己的黨內同志為宜」。

擔任姚文智發言人的吳思瑤也在臉書貼文指出，丁守中批評民進黨年金改革制度，要求國立大學退休教師轉任私校任教，支薪總額超過法定工資者，將停領月退休金一事，其實是「反改革」，吳並批評丁守中是「挺肥貓門神」。

姚文智指出，台灣的高教人才競爭力日減、年輕學者返國找不到教職，很大一部分就是高等教育師資人才長期為部分資深學者所壟斷，部分學者從國立大學退休後轉任私校任教，在台灣現狀大部分是為了協助私校通過高教評鑑，充當「門神」。

姚文智說，在這樣的情況下，年輕學者回國自然被排擠在台灣高教之外，找不到教職，而在私校任教，一手領退休金、另一手領私校薪水的退休教師，無論如何，充斥著「世代不正義」；姚痛批，丁守中的說法，是企圖蒙蔽。

吳思瑤也在臉書貼文指出，在丁守中眼裡，只有既得利益者的權益、沒有世代正義，吳思瑤說，讓退休公教人員轉任私校的不合理制度漏洞，是扼殺年輕人求職的機會與發揮所長的期望，她痛批，過去長期身為國會多數席次政黨的一員卻怠忽職責，為特定族群佔長期霸佔教職，而阻卻年輕教育人才的出路，丁守中難道不該感到愧疚？

吳思瑤臉書貼文：