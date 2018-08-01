連南部都願「一中原則」談判 台灣價值最後堡壘剩這市

林濁水訝異表示：「天龍國竟然成為台灣價值的最後堡壘，完全顛覆傳統刻板印象。」（資料照）

2018-08-01 17:30

〔即時新聞／綜合報導〕《美麗島電子報》7月份的最新民調顯示，竟有46.3%民眾能接受在「一中原則」下與中國談判，僅36.7%反對，連綠色大本營的南部地區也是贊成多於反對，全台僅台北市反對大於贊成，令民進黨大老林濁水忍不住嘆：「天龍國竟然成為台灣價值的最後堡壘。」

林濁水在《美麗島電子報》上撰文指出，去年2月，用完全一樣的問題做調查，得到的數據顯示只有36.2%贊成蔡總統和中國政府在「一中原則」下和中國談判，另47.2%不贊成，但短短1年半卻有重大反轉，他分析指出台灣認同並未有明顯改變，卻出現這種情況，他認為恐是「總統執政太過令民眾失望，以致於民眾對台灣前途的信心受到了嚴重衝擊的反應。」

不過這份民調卻也有令人意外的發現，幾乎全台各地對於接受一中原則的談判都是贊成大於反對，就連民進黨大本營的南部地區也一樣，但台北市卻成了唯一的例外，台北市反對一中原則談判的比例高達43.1%，僅35.8%贊成。

林濁水稱：「天龍國竟然成為台灣價值的最後堡壘，完全顛覆傳統刻板印象。」除此之外，認為兩岸關係惡化，責任在台灣的縣市也是佔多數，是35.0%，但是台北市也是反過來，認為責任在是中國的比例為33.7%，高過台灣的25.8%。

至於原因，林濁水認為台北市無論如何，都是和中國往來最密切，也因此對中國最了解的地方，他諷刺國民黨，一直認為在只要打親中牌在天龍國就無往不利，「完全是不知今夕是何夕」。