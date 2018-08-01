丁丁甩「佛系」批姚姚立法粗糙 姚文智：挑起世代不公

2018-08-01 17:28

〔記者周彥妤／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中為了甩開「佛系」參選封號，近日將砲口瞄準民進黨台北市長參選人姚文智，指稱教師公校轉私校年改新制，既違憲又傷害國家競爭力，姚就是「這項粗糙法律的立法者，不慚愧嗎」？姚文智今回應，丁這一席話挑起世代不公，阻礙年輕學者人才返台貢獻，且該法是「凍領」退休金，而非「停領」，顯然蒙蔽事實。

姚文智指出，台灣高教人才競爭力日減，年輕學者返國找不到教職，很大一部分就是高等教育師資人才長期為部分資深學者所壟斷。部分學者從國立大學退休後轉任私立大學，在台灣現狀大部分是為了協助私校通過高教評鑑，充當「門神」。

他說，這樣的案例一多，年輕學者回國自然被排擠在台灣高教之外，找不到教職；另一方面，擔任私校教職時，一手領退休金另一手領私校薪水，無論如何，充斥著「世代不正義」，既不利高教師資新陳代謝，對年輕學者亦不公允。

姚文智表示，國會多數通過的立法有其民主正當性，丁守中不尊重權力分立以及民主制度的運作機制，是反對改革、不尊重民主制度的人，這一席話，更是挑起世代不公，讓阻礙年輕學者人才返台貢獻，高教競爭力流失的癥結。

姚文智強調，這項修法是要求國立大學退休教授在赴其他私校任職時，「凍領」退休金，待該教授自私校離職後，再續發原國立教職之退休金，絲毫未損及教授原有權益，顯然丁守中的說法，是企圖蒙蔽。

他也提到，國民黨立委柯志恩對於公立學校退休教職員再任私立學校者，更提出「學校教職員退休條例」條文修正草案，設有停止領受月退休金之設計，該提案更獲15位國民黨立委連署。姚也建議，丁守中亂罵人之前，先詢問自己的黨內同志為宜。