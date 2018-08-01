托育新制上路 小英要求政院滾動式檢討

民進黨中常會1日邀雲林縣長李進勇（左一）報告西莊社區長青食堂運作情形，總統蔡英文（右三）、西莊社區發展協會總幹事蔡啟暉（右一）、理事長洪銓富（右二）、西莊社區長輩代表吳聰志（左三）於會中合影。（記者羅沛德攝）

2018-08-01 16:40

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院擴大公共化托育政策於今天上路，原本盼望藉此機會統一全國津貼標準，但台北市及雲林縣等縣市既有的加碼補助不退場，因此全台至少有6個縣市制度與中央不同調。兼任黨主席的蔡英文總統今於民進黨中常會上，要求行政院對新制的托育政策要「隨時滾動式檢討」。

蔡英文聽完雲林縣長李進勇「長青食堂」政策與行政院的公共化托育政策後還開玩笑的說，「民進黨執政老的、小的都有照顧到。」

雲林縣長李進勇今天受邀出席民進黨中常會報告亮點政策時，特別向中央表達感謝之意，強調雲林獨有的爺奶顧孫托育「加倍補助」對象不是父母，而是爺奶，感謝中央的體諒，沒有要求雲林縣政府踩煞車，雲林縣政府將會持續推動這項政策。

民進黨發言人鄭運鵬進行中常會後轉述時指出，行政院秘書長卓榮泰在會中有說明公共化托育政策的大方向，是希望把財政負擔不起的部分縣市服務一次拉起來，不要變成各個縣市不平等的狀況。

鄭運鵬轉述，有中常委在會中關切公共化托育政策的行政契約回溯時程問題，是否一定要在新制上路後的2個月內加入準公共化政策，補助才能回溯到8月1日，能否放寬到年底前簽約加入準公共化政策者都能回溯到8月請領補助等。

卓榮泰則說明，畢竟還是要有個時間方便作業，有要給行政部門一些壓力，之後也可以簽行政契約，只是補助不能回溯到8月1日。蔡英文隨後則要求行政院對新制的托育政策要「隨時滾動式檢討」。