民調46.3％接受「一中原則」談判？ 林濁水批蔡政府如鐵達尼

最新民調顯示竟有46.3%人接受「一中原則」談判，民進黨大老林濁水在震驚之餘，也嚴詞批蔡政府如鐵達尼。（資料照）

2018-08-01 16:50

〔即時新聞／綜合報導〕根據《美麗島電子報》7月份的最新民調顯示，若蔡政府要與中國進行談判，而中國提出必須先接受「一中原則」的話，竟有46.3%接受，僅36.7%反對，令民進黨大老林濁水訝異，他稱：「在一個台灣人認同和台獨認同遠高於中國人認同和統一認同的社會出現這樣的民調數據，真是令人震驚。 」

林濁水在《美麗島電子報》上撰文指出，去年2月，用完全一樣的問題做調查，得到的數據顯示只有36.2%贊成蔡總統和中國政府在「一中原則」下和中國談判，另47.2%不贊成，但短短1年半卻有重大反轉，儘管其他民調中心顯示，台灣人的國族認同趨勢都是上升的，認為自己是「台灣人」遠高於是「中國人」，國家定位認同並未有重大變化，為何多數民眾卻贊成兩岸在「一中原則」下談判？

根據依政治大學選舉研究中心的長期追蹤顯示，李登輝與馬英九執政時期，台灣人認同上升，而陳水扁執政期間台灣人認同卻幾乎不變，而蔡英文執政後台灣人認同卻年年下修，林濁水指出，蔡英文上任後，台灣人認同年年下降，「降的幅度又最大，這都是前所未有的。」

林濁水進一步分析認為，合理的解釋是，在李總統執政時期，台灣民眾無論對台灣，對國家的領導人都處在最有信心的歲月，所以台灣人的國族認同迅速上揚，而馬英九，因兩岸關係好過頭，引起了民眾的憂慮，並且由憂慮而生的反彈就使他們勇於表達自己的台灣人認同；他認為另外2位民進黨總統，陳水扁的執政太令社會失望，以致於民眾做為一個台灣人的光榮感受到了嚴重的傷害，對於台灣認同不見了，到了蔡英文時代又更慘。

林濁水對此結論：「台灣多數民眾接受一中為兩岸復談的條件，很明顯就是因為受到台獨總統執政太過令民眾失望，以致於民眾對台灣前途的信心受到了嚴重衝擊的反應。」

林濁水強調，不是台灣人認同消失，而是認同隱性化，他認為因為施政失敗，民眾對台灣光榮感消褪是關鍵，他直言：「台灣價值己面臨巨大危機，掌權者再『意志堅迄』地我行我素，龐大的統治集團恐怕會成為硬撞冰山無從迴轉的鐵達尼，真是令人擔憂極了。」