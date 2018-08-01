壓力大！國民黨主委轟林為洲、徐欣瑩 還罵鄭朝方他爸

立委林為洲今舉行記者會，說明新竹縣長選舉最新民調結果，強調自己絕對會參選到底。（記者陳志曲攝）

2018-08-01 16:58

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今天下午移師新竹縣議會召開行動中常會，幫縣長參選人楊文科造勢，新竹縣黨部主委陳見賢致詞時火砲四射，左批林為洲讓國民黨受到很大傷害、讓黨主席吳敦義背黑鍋，右罵民國黨參選人徐欣瑩不要國民黨，還指民進黨參選人鄭朝方的父親鄭永金讓國民黨「情何以堪」。

林為洲曾經在電視上落淚感傷自己被「做掉」，陳見賢今天說，他這次為了輔選楊文科，棄選議員，「所以我也再見了，所以要哭的是我不是他，他的立委還有一年多可以做。」

陳見賢表示，大家可以去問一問，林為洲在地方上的表現如何，林為洲讓國民黨受到很大傷害，讓吳敦義背黑鍋，「林為洲不是最強的，楊文科也不是最弱的」，「新竹縣長候選人最強的是誰？國民黨提名的！」

竹縣長選將多 陳見賢：國民黨提名的最強

他還說，林為洲民國七十七年加入國民黨，後來加入民進黨、社民黨，為了參選副議長，才又加入國民黨，如今又搞違紀，讓大家情何以堪。

陳見賢指出，「民進黨執政得那麼爛」，講到鄭朝方的父親鄭永金，讓他覺得「國民黨太仁慈了」，鄭永金是全國唯一選四次縣市長的人，第五次還結合民進黨，「這種人我們情何以堪」。

談到徐欣瑩時，陳見賢說，徐第一次選立委是台聯黨籍，後來加入國民黨，國民黨沒有虧待、對不起徐，讓徐獲得全國最高票當選立委，「然而沒有結婚，想法不一樣」，徐為了要當黨主席，搞了一個民國黨，還參選副總統，「是她不要我們，不是我們拋棄她。」

陳見賢說，「他們三個（指林為洲、徐欣瑩、鄭朝方）都沒有很強」，國民黨只要團結，勝利必屬於國民黨。

林為洲民調好高喔 陳見賢：剩柯P、吳音寧能比

對於林為洲自行公布民調，證明自己才是最強人選，陳見賢諷刺說，林的民調看起來很高，但目前台灣唯一可以與林為洲比民調的人只有三個，那就是台北市長柯文哲、北農總經理吳音寧以及林為洲自己。

針對國民黨立委林為洲揚言脫黨參選到底，國民黨中央考紀委員會已經決定三日召開會議處理地方黨部呈報開除林為洲黨籍案，考紀會並已通知林為洲出席，但林為洲已表達只會提書面說明，不會現身。