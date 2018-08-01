宜蘭縣政府新組織上路 3名1級主管布達

2018-08-01 15:48

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府新成立交通處、水利資源處、財政稅務局、樹藝景觀所及海洋及漁業發展所等單位今正式掛牌啟用；交通處、水利資源處及財政稅務局等1級主管同時宣示布達；宜蘭縣代理縣長陳金德說，組改後為宜蘭縣打造「韌性城市」的目標，奠定重要基礎。

宜蘭縣議會6月11日3讀通過宜蘭縣政府組織自治條例部分條文修正案，新的組織編制於今日正式實施並掛牌啟動。新成立交通處、水利資源處、財政稅務局3個1級機關及樹藝景觀所與海洋及漁業發展所2個2級機關。

交通處長由原建設處長林國民接任，水利資源處處長由原工務處長陳春錦接任，財政稅務局長由原財政處長林嘉洋接任，樹藝景觀所長由官曉青接任，海洋及漁業發展所長則由林芳民接任，1級機關新任主管今也宣示布達。

陳金德表示，期許組改後各單位能重新出發，提供縣民全方位且接地氣的服務，同時也感謝議會對於組改案的支持，他再次強調，將持續建請中央修正地方行政機關組織準則，讓有2個以上原住民鄉、原住民人口超過10000人以上的縣市，可不受既有總數限制以增設原民局。

陳金德指出，新成立的「交通處」整合警察局標線號誌、停車管理，建設處交通規劃、公共運輸，工務處道路養護等業務，讓地方的交通規劃及管理能夠一條鞭專責，至於原工務處轉型為「水利資源處」，專責森林保育、河川治理、濕地維管，以及區域和都市排水到海岸防護等相關業務與計畫的執行。

陳金德指出，原漁業管理所新增海洋業務，更名為「海洋及漁業發展所」，主要因為台灣是海洋國家，漁業更是宜蘭縣的重要經濟命脈，面對漁業轉型、海洋發展等新興課題，由專責單位擘劃與執行，原農業處樹木景觀科提升為二級機關「樹藝景觀所」，負責從種樹、護樹到景觀維護，作區段整體規劃，目標找回宜蘭原本的森林樣貌。