政院將派遣工轉承攬？ 勞團批：政府帶頭規避雇用責任

臺灣勞動派遣產業工會舉行「賴院長『派遣員工歸零說』-轉成勞務承攬 政府直接僱傭負起僱主責任有那麼難嗎？」記者會，要求賴揆以直接僱傭的勞動關係來達成消滅勞動派遣的目標。（記者陳志曲攝）

2018-08-01 15:14

〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣勞動派遣產業工會今召開記者會，痛批行政院長賴清德日前宣布，要在兩年內將公部門的派遣人員歸零，實際上是政府帶頭規避雇主「直接僱傭」的責任。

交大科技法律學院助理教授邱羽凡表示，只要不是直接雇用，無論是「派遣」或「承攬」結果都一樣，且政府取消派遣工的政策，只是讓承包廠商「把應負的責任往外推」，讓原先已處在弱勢的派遣工，成為更底層的承攬員。

行政院長賴清德七月底表示，為帶頭保障勞動條件，中央政府機關聘用的7000多名派遣人員將在兩年內歸零，除改為政府自僱的臨時人員外，也可能納入編制內，少數則改以承攬方式辦理。

勞工團體今召開記者會呼籲，政府此作法會將原本的派遣工驅逐至勞動條件更差的承攬工。派遣工會理事長吳月霞指出，她長期在台中榮總擔任派遣工，卻要三四年就換一次約，「只要換老闆，派遣工就像免洗筷一樣被換掉」，做一樣的事情、福利卻越來越差，政府應該研擬能直接雇用派遣工的方式，而不是「殺掉派遣工、挖了承攬坑」。

勞動視野協會理事長張鑫隆表示，行政院的做法是把目前的派遣工轉為勞務承攬，讓他們的處境更艱難，呼籲行政院應正視承攬法律關係，是一種「假的法律關係」。

交大科技法律學院助理教授邱羽凡則說，政府將派遣歸零的做法，可能讓承包廠商選擇目前沒有法律規範的「承攬」，藉以規避承包廠商需負擔的法律責任，再者，因雇主不需負擔承攬工在工作現場的所有風險，勞基法所規範的一切，承攬工都沒有，對勞工的影響非常大。

臺灣勞動派遣產業工會舉行「賴院長『派遣員工歸零說』-轉成勞務承攬 政府直接僱傭負起僱主責任有那麼難嗎？」記者會，要求賴揆以直接僱傭的勞動關係來達成消滅勞動派遣的目標。（記者陳志曲攝）