藍營行動中常會今赴竹縣 林為洲再公佈民調劍指中央

2018-08-01 15:57

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨今在新竹縣舉行行動中常會，國民黨立委林為洲搶在中常會前舉行記者會公佈第二波新竹縣長選舉民調，民調結果顯示，林為洲支持度大勝國民黨提名的竹縣長參選人楊文科，而其所作的2次民調看來，民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩民調些微上升，林為洲分析，這是初選制度被破壞，初選紛亂產生的必然結果，才讓其他黨得利。

林為洲堅持參選新竹縣長，已遭國民黨新竹縣黨部建議開除黨籍。在6月21日後，林為洲今公佈第二波新竹縣長選舉民調結果，在黨內互比的部分，林為洲支持度31.0%，楊文科20.5%，林為洲大勝楊文科10.5%。

在黨外對比的部分，若是楊文科、鄭朝方、徐欣瑩3人對決，楊支持率25.9%、鄭7.2%、徐30.5%，都不支持17.2%、沒反應19.2%，由徐勝出；若是林為洲、鄭朝方、徐欣瑩等3人對決，林支持率32.0%、鄭6.7%、徐28.3%，都不支持16.0%、沒反應17.1%，則變成林勝出。

林為洲也特別分析他認為重中之重的竹北市選情，林指出，楊文科民調在竹北市輸了徐欣瑩14.4%，而林為洲在竹北市則小輸徐欣瑩4.4%。

林為洲說，國民黨這次選舉不能用「佛系」選舉，不能只顧基本盤、組織動員，以為一定會贏，竹北是年輕人口多，佔全縣人口3分之1，竹北輸贏決定整場選戰輸贏，年輕選民無法動員、跟地方連結不深，是看個人條件、年齡資歷投票，影響遠大於政黨、組織。

林為洲也指出，跟他的第一波民調相比，徐欣瑩的支持度上升了，是因為國民黨的初選制度被破壞，民眾對國民黨的信任度下降，所以不管是他或楊文科都會下降，這是因為這次初選紛亂產生的必然結果，讓其他黨獲利。

林為洲也說，黨中央考紀會已通知他本週五到會說明，但他不會出席，但會以書面報告說明，他已做好最壞打算，就算被黨中央開除黨籍，也只是求仁得仁，「他們沒資格審訊我！」

此次民調由林為洲國會辦公委託艾普羅民調公司執行，在7月25日至30日以電話訪問，成功訪問1074份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差正負3個百分點。

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