藍營行動中常會抵竹縣 吳敦義穿客家花布衫挺楊文科

2018-08-01 16:15

首次上稿：15:42

更新時間：16:15

〔記者施曉光／台北報導〕目前鬧分裂的國民黨執政地盤新竹縣，除了面臨立委林為洲脫黨參選的內亂，還有系出同源的民國黨主席徐欣瑩搶票外患，國民黨行動中常會今日特別開到新竹縣議會召開，黨主席吳敦義與新竹縣長邱鏡淳、新竹縣議長張鎮榮、新竹縣黨部主委陳見賢等地方重要公職幹部一起為該黨提名的新竹縣長參選人楊文科及各鄉鎮市長參選人造勢。

吳敦義今天特別穿著與楊文科同一款式的客家花布衫，並將裝有象徵「包中」與「凍蒜」的粽子、蒜頭的扁擔交給楊文科，表達力挺之意，他在致詞時並特別強調，楊文科是將接下邱鏡淳下一棒，「中國國民黨唯一支持的人選」﹔邱鏡淳也當場宣示，一定要把縣長的棒子交給楊文科。

吳敦義指出，新竹縣在邱鏡淳帶領、全縣鄉鎮市長的支持配合下，使得新竹縣有明顯進步，根據遠驗雜誌分析，新竹縣在經濟就業方面名列全台第7，扣除掉6個直轄市，等於是第1名的縣市，把人文、科技、智慧城做到有聲有色。

吳敦義強調，團結非常重要，這次國民黨初選第一階段有5位人選表達爭取提名意願，黨中央依慣例把有意者集合起來商量是否以全民調處理，副主席兼秘書長曾永權也多次與5位有意參選者商量，但都無法達成共識，因此最後中常會才決定保留彈性，責成中央提名審核小組到新竹縣多方協調後找出最合適人選，楊文科是大家都可以接受的人選。

吳敦義說，有不少黨內同志擔心國民黨出現分裂狀況，但既然是經正常程序，中常會一致決議通過提名楊文科，「我們沒有任何其他替代人選」。

吳敦義還批評民進黨政府沒有在拼經濟，目前唯一經濟上可見的就是股票還算熱鬧，但多數民眾無感，因為上漲的股票都是外資佔多數，一般民眾感覺不到經濟有熱，而且社會上還出現暴力之風，分屍命案頻傳，而原來穩定發展的兩岸關係，已從冷和到冷衝突，海基、海協「已讀不回」，陸客來台觀光的量與質減少，造成觀光業、夜市重大損失。

吳敦義說，國民黨執政目標是建立廉能有效率的政府，繁榮均富的經濟，公益和諧的社會，以及確保兩岸和平穩定發展，但2016年以來，蔡政府並未達成這4項目標，甚至背道而馳，未來國民黨要重返執政，今年的直轄市、縣市長選舉要有較好的斬獲，累積厚實的實力，2020才能贏回政權。

楊文科在懇託致詞時表示，國民黨完成新竹縣長提名後，遭受很多壓力，但他一路走來，一心一意為國、為黨、為民眾做事，自己心中坦蕩，沒有任何包袱，雖然他是政治素人，沒有班底與基層力量，但有縣長、議長、縣黨部主委以及黨中央的支持，還有邱鏡淳的執政績效可以當利器。

楊文科還提出六大縣政願景，包括「青年有希望」、「科技拚第一」、「交通夠順暢」、「優質好教育」、「福利全照顧」、「環保能永續」，強調他不但要拼經濟，更要照顧到老、中、青、幼等各個世代的縣民。