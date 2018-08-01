竹市關埔地區就學需求 謝文進提將規畫關埔國中

新竹市無黨籍市長參選人謝文進針對關埔地區的就學需求提出看法，強調會增建教室，且會在光埔三期規劃關埔國中的用地。（記者洪美秀攝）

2018-08-01 14:53

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市無黨籍市長參選人謝文進今天針對關埔地區學生入學問題，提出解決辦法，謝文進說，關埔國中預定地屬文中二用地，但被前市長許明財取消並改為住宅用地、已無法改回，而關埔國小又因現任市長林智堅強調美學功能、導致容積率及建蔽率太低，使得學童無法就近入學，他強調，會在光埔3期規畫國中預定地，未來當選市長後，也會增建教室，符合學童就近入學需求。

對此，市長林智堅辦公室主任張哲修表示，竹市的都市計畫並沒有「光埔3期」的存在，對於近年關埔地區人口及學童數持續成長，市府早已啟動研究案，也已整體評估未來關埔地區衍生戶數、學童數及少子化影響，若有必要，未來會透過都市計畫審慎檢討。

此外，市府已再投入1億8000萬元經費，新增關埔國小教室及相關設施設備，明年每年級可增加2班，成為每個年級10班，共60班的學校，以因應增加的學齡人口。而關埔國小校舍建築融合自然環境，打造開放空間，受到許多家長期待，希望不要因為個人選舉扭曲事實。

謝文進說，此區塊內的文中二用地，原可做關埔國中預定地，但已被調整為住宅區，這是在前市長許明財任內，在2014年4月22日發布實施，其調整主因是「已足夠未來所需，文中二用地已無需求」，但實際上，此區塊的人口數不斷增加，導致學區內的光武國中需承載學生入學壓力。

此外，謝文進也說，今年9月開始招生啟用的關埔國小是個錯誤規劃設計，興建金額已超過10億之多，卻在此黃金地段，錯估學生人數，堅持美學規劃設計，以兩層樓的「農舍」方式興建，導致關埔國小教室數量不足，無法滿足學生就近入學需求。

謝文進說，如果他當選市長，會檢討修訂總量管制辦法，落實居住事實。其次，會按實際需求在法定的增建範圍，增建關埔國小教室。最後，他會在光埔3期內的都市計畫內，計畫增設1所國中，來補足關埔地區的就學需求。