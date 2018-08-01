分手後柯P訪議會民進黨團 議員籲不要扭曲操作

2018-08-01 14:26

〔記者郭安家／台北報導〕為明年度政策性預算年底能於台北市議會闖關，台北市長柯文哲被民進黨分手後，今中午仍赴台北市議會民進黨團報告，尋求支持。議會民進黨總召李慶鋒開場說，民進黨從未杯葛柯施政報告，過去對市政助益，柯心知肚明，也會支持對市政有益的法案、政策及預算；但也呼籲柯，府會關係不要再有對立扭曲、過度操作。

柯文哲率北市府官員赴民進黨團，到場忙著用手指頭清點現場出席議員。對於李慶鋒此番說法，柯致詞時並未回應，但強調今年底議會有跨屆期不審舊草案問題，尤其今年市府有10項優先法案、預算，拜託議員支持，如「危險老舊建築物加速重建條例」，有3年申請期限，要趕快處理。北市明年有1600億元總預算案，其中123.17億元被列為優先預算。

李慶鋒稍早開場時則說，柯文哲受年輕人歡迎，網路支持者「捍衛市長的火力也非常強大」，但有些話在市長致意前要說，「市長來黨團進行府會溝通，不知市長是否真心誠意？還是帶著仇恨議會心情、認為不需要議會？我不知道，但希望這溝通是正面」。

李慶鋒重申民進黨團立場，指民進黨有能力協助市政、也有能力監督市政，過去3年半民進黨未杯葛市長施政報告，會杯葛都是議會國民黨團成員，「民進黨團對市政助益，或多或少市長心知肚明，但是不是得到公道的評價，有待幾黨團成員努力。」

他表示，市政進步，需要市府團隊跟議會互相努力，民進黨會支持對台北市政有助益的法案政策預算，但府會關係上不要再有對立扭曲、過度操作，希望未來有正面發展。

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