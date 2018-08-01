財產申報》陳菊要賣2屋 「最美局長」有2地2建物

監察院今出爐的「廉政專刊」，總統府祕書長陳菊預告3個月內出售位於新北市永和及高雄市鼓山區的2筆房地產。（記者鍾麗華攝）

2018-08-01 14:16

〔記者鍾麗華／台北報導〕監察院今出爐的「廉政專刊」，總統府祕書長陳菊4月底上任後，5月21日就預告原信託的名下位於新北市永和及高雄市鼓山區的2筆房地產都要在3個月內出售。駐日代表謝長廷也通知將出售名下信託的4檔股票共140張。

被稱為「最美局長」的台北市觀光傳播局長陳思宇財產也首度曝光，她名下有土地與建物各兩筆，都在北投區，另有存款891萬餘元，但也背負2016年購屋的房貸867萬餘元。此外，名下還有一台去年3月以55萬元價格購入的福斯1600C.C汽車1輛，以及兩張保單。

宜蘭縣代理縣長陳金德名下有土地2筆、建物2筆，分別在高雄與宜蘭。存款並未達申報標準，但卻背負2381萬餘元的房貸。值得一提的是，陳金德去年被爆已與宜蘭縣議員黃素琴離婚，此次申報，配偶欄果然空白。

新任陸委會主委陳明通3月上任後首次申報財產，陳明通和妻子擁有5筆土地、4筆建物，位於台北市大安區、新北市中和區、台中市清水區等，申報時持有現金11萬元、存款523萬8851元、首飾52萬、債權200萬、房貸債務408萬5329元。

公懲會委員長石木欽也是首次財產申報，石木欽與妻子共擁有48筆土地、6筆建物分別在台北市、台南市、高雄市3大直轄市。此外，還擁有1台SKODA汽車、存款241萬6825元、有價證券72萬1797元、12筆包含儲蓄、投資等類型保單；另有外幣組合式商品、書籍著作權、高爾夫球證等，總價116萬6600元。