托育新制宣傳太慢 教育部要做第2輪溝通

2018-08-01 13:54

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院的托育政策新制今天起上路，但不少縣市與中央的補助不同，如何銜接引發不少問題。行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka ）今天表示，行政院今天統整了一些縣市的意見，包括詢問基隆市、宜蘭縣與台中市等縣市，縣市認為新制並沒有想像中那麼複雜、混亂，不過，Kolas坦言，我們第一時間非常淺簡顯易懂的懶人包或是宣傳，的確是太慢了！

Kolas今天中午接受《POP搶先爆》廣播電台節目專訪，被詢及行政院長賴清德就托育新制燒起一把火，幾乎引發全台之亂時，Kolas反問主持人，「你說這個政策，是個不好的政策嗎？或者縣市政府就一團亂了嗎？」，後來經私下的了解，有些縣市並不是那麼亂。

Kolas表示，由於與保母的行政契約在昨天才公布，非常關心契約內容的保母與托育中心當然會有抱怨，不過，整體來說，這個政策從今年5月16日後，從衛福部到教育部與地方政府都一直在做溝通，並不是完全沒有溝通，5月16日後，衛福部與各縣市開了7次會，教育部已做了1輪，現在還要做第2輪溝通，現在傳出來的現象，對機關來說，會覺得是無法承受之重。

她說，在財政困窘縣市，對於中央這樣的政策可補助其財政缺口，其實是歡迎的，但在財政比較好的縣市，如台北市、桃園市就有落日、銜接的問題，後續會有溝通協調的問題，近來衛福部1957專線被打爆，代表家長有非常強烈的需求，但我們的確必須承認，我們第一時間的懶人包或是宣傳的確是太慢了。

不過，Kolas說，新制8月1日上路後，還有2個月的緩衝期，這是妥協的方法，在2個月內簽約都可回溯，家長與保母都不用擔心，這可解決家長與保母的疑慮。