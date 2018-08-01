王世堅打賭柯P落選剃光頭慶祝 丁守中：幫你實現

2018-08-01 13:43

〔記者鍾泓良／台北報導〕柯文哲、丁守中及王世堅一起上節目泯恩仇？原來是台北市國民黨市長參選人丁守中今天中午與藝人郭子乾所扮演的「柯蚊哲」及民進黨議員王世堅一同上yahoo直播節目「鄉民大會」，一起討論是網路戰還是「掃街」馬路戰重要。王世堅也與柯蚊哲現場打賭，如果柯落選，就會剃光頭慶祝，一旁的丁守中則掛保證會讓王實現願望。

丁守中與柯蚊哲見面時，笑說「我找你辯論，你都不來辯論」，柯則反虧，以為丁守中長很高，原來身高跟自己一樣。而柯蚊哲要與「柯黑大魔王」王世堅握手，王直說不想看到柯，也不跟柯握手，讓柯蚊哲說不然抱一下好了，惹得大家笑翻。

柯蚊哲、丁守中及王世堅節目上互虧，王世堅也準備了龍袍要給自稱「真命天子」的柯蚊哲穿上。柯蚊哲也說，王世堅打他都打很準，應該要出來選市長，王世堅則反說，因為柯派學姊到他辦公室害慘他，現在連選議員都很危險，更何況是選市長。王世堅也虧丁，小心佛系參選最後圓寂，丁則說，他沒有王嗆辣，可見王都沒有佛心。

而丁守中也頻頻誇獎柯蚊哲的網路戰打得好，自己很羨慕，直說網路上看不到柯的車尾燈，將會以他為師，但他也直說網路聲量不等於支持度，所以他也會勤跑基層。

新黨議員參選人侯漢廷、國民黨議員參選人徐巧芯及悠遊卡公司前任董事長、柯文哲前競選幕僚戴季全一同出席節目。苗博雅認為，網路跟馬路都應雙管齊下，但如果是經費不足，那麼網路發揮有限，但她也提醒，如果在網路上曝光度高，但選民都看不到本人，那對最後選舉也不會有幫助。

侯漢廷則說，許多藍營參選人都把傳統思維帶到網路，認為記者會開直播就是網路，但實在不夠精準，建議丁應該要透過影片，讓大家可以快速熟悉丁守中過去在立委推動政策的成效。

戴季全則稱他不認為有所謂網軍，而都是網民。他也提醒，柯文哲最大的敵人往往都是自己，只要做好政策民調都會上來，失言就會下跌，往往批評他最兇的都是支持者，一旁的王世堅連忙說，自己絕對不是支持者。

徐巧芯則說，國民黨在馬路戰本來就見長，認為網路方面就是看平台跟頻道，認為還是要發揮長處，隱藏短處，馬路戰比網路戰的比例高一點。徐也不忘誇丁守中雖然都被酸言酸語，但至始至終笑容都很「佛」，丁守中則說，自己是「強鹼體質」不怕酸。

最後節目拿出滾輪要現場人士一起挑戰，丁守中直接挑戰「立姿滾輪」一坐就是十幾下，臉不紅氣不喘，柯蚊哲則是一次作近10下，中間還跌了一下，做完整個汗流浹背；王世堅則連忙拒絕，說自己擔心做不起來。