高風險家庭大數據分析 新北報政績：搶救了3萬多個家庭

2018-08-01 13:01

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府利用高風險家庭服務7年來累積的147萬筆資料，耗時半年與民間資訊菁英合作，開發出「攜帶型風險計算機」，今天舉行「高風險家庭大數據預警分析」發表會，市長朱立倫致詞時表示，希望「攜帶型風險計算機」能輔助一線服務人員評估、及早發現潛在高風險家庭，降低意外發生的可能性，透過數據分析預警系統，建構更縝密的防護網，精確掌握高風險家庭的危機。

發表會現場共有來自全台14 個縣市上百名實務工作者參與，朱立倫表示，新北市在100年成立「高風險家庭整合型安全網」，整合10個局處建置綿密的網絡，服務了11萬7506名高風險兒少家庭，有效保障87.49% 的家庭再度發生危機。7年多來累積了147萬筆資料，運用大數據的分析，開發出「攜帶型風險計算機」，這份成果希望與各縣市實務工作者和專家學者交流，讓孩子受到更好的保護。

社會局長張錦麗也以「科技輔助服務-新北市高風險家庭整合型安全網大數據分析」進行專題演講，她表示，動員10局室加上民間合作通報的單一窗口「高風險家庭服務管理中心」，初篩統一派案後，由7個局室提供精準的多元服務，是翻轉過往由社政單位單一主責的服務模式，也化被動為主動，走在問題前面。

張錦麗說，在執行成效上，通報成長了4.13倍，平均每年有1萬935件，占全國通報案量5成，經過整合型服務後，搶救了3萬多個家庭，免於發生兒虐事件；不過，她也強調，透過資訊管理系統，不單是看到個案，更可以看到整個家庭的風險全貌，縮短社工進場時間並增加服務密度，但未被通報進系統的孩子，可能是最危險的，不僅需要跨局處、跨網絡、跨縣市，甚至需要中央系統資料的比對和勾稽，才能真正層層預防、網網保護。