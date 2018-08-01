萬里蟹變成萬里有螃蟹？新北市府：「萬里蟹」是品牌

「萬里蟹」近期引發藍綠市長參選人論戰。圖為行銷活動。（資料照）

2018-08-01 13:00

〔記者賴筱桐／新北報導〕萬里蟹行銷成功是誰的功勞？引起新北市政府和民進黨新北市長參選人蘇貞昌舌戰，市府發言人張其強質疑，為什麼萬里蟹變成「萬里有螃蟹」？呼籲蘇貞昌不要再說與事實不符的話。

對於萬里蟹政績引發爭議，蘇貞昌今天上午拜訪金山區漁會談到，他當縣長時舉辦神明淨港，推銷萬里的螃蟹，並指市長朱立倫違背行政中立，逼得市府公務員發新聞稿，一再攻擊前縣長，增加工作負擔。

張其強說，「老縣長，為什麼昨天你口中的萬里蟹，今天卻要改口稱為萬里有螃蟹？」不只「萬里有螃蟹」，「萬里蟹」這個品牌，包括萬里、金山、石門等地區，在2012年結合地區漁會、漁民、餐廳業者和在地人士，共同努力打造的新北品牌，目前年產值超過15億，而萬里蟹不單單只有花蟹，還有三點蟹和石蟳。

針對新北市府違反行政中立的質疑，張其強回應，只要是和事實不符、抹煞市府同仁的努力、顛倒是非的指控，任何局處都會基於業務範圍立刻反駁，說明事實，不管任何對象、任何時間都一樣，若如果老縣長不要增加同仁負擔，就請不要再說任何和事實不符的話。

張其強表示，歡迎老縣長「現在」一起來推廣萬里蟹，但別再說「任內」，因為老縣長任內根本還沒有「萬里蟹」這個名稱。