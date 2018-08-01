民進黨國會實習計畫 8/10截止網路報名

2018-08-01 12:49

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨今召開記者會宣布啟動「2018青年入陣：政治實習計畫」，民進黨舉辦國會實習計畫邁入第三年，民進黨副秘書長徐佳青表示，在長期培養青年的過程中，民進黨是最有制度與方法的政黨，能夠提供對政治有興趣的青年一展長才的機會。對公共事務有興趣的年輕朋友，在探索職業的初步過程中，能從國會實習計畫得到更多資訊。

徐佳青表示，今年第一階段書面審查錄取35位，再從中挑選18位進入立法院實習。國會實習結束後，民進黨會有進一步的媒合，去年的計畫有超過七成願意投入政治工作，有3位受留任為國會助理、2位考上外交特考，而回到校園繼續完成學業的實習生，也表示未來仍想投入政治領域。

民進黨青年部主任何孟樺表示，青年部將針對今年度的國會實習生辦理6場培訓，主題包含預算審查、法案撰寫、記者會與公聽會辦理、選民服務、新媒體操作與運用等，讓實習生們在上戰場前與投入作戰後，都能隨時獲得足夠「彈藥」支持。

何孟樺表示，即日起至8月10日開放網路報名。首輪選出35位，經實地面試、培訓後，將選出18位實習助理進行為期四個月，即一個會期的實習，每月1萬3000元津貼，每月工時上限為80個小時，並有勞、健保。

青年部今年將與黨籍不分區、兼任黨務主管，或曾參與計畫的立法委員合作，參與本次計畫的立法委員包含副院長蔡其昌，還有江永昌、余宛如、呂孫綾、吳玉琴、吳思瑤、吳焜裕、李麗芬、周春米、姚文智、施義芳、黃偉哲、陳曼麗、蔡易餘、蔡適應、蔣絜安委員。