甩開佛系參選，丁守中今將砲口對向姚文智。（記者簡惠茹攝）

2018-08-01 12:43

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨台北市長參選人丁守中為甩開佛系參選封號，近日頻頻開砲，今天一早將炮口對向民進黨台北市長參選人姚文智，他說，今天上路的教師公校轉私校年改新制，既違憲又傷害國家競爭力，而姚文智就是立法支持者，應該為粗糙立法負責。

丁守中今天一早就在臉書指出，今天起就要施行的教師退休年改新制，其中很不合理的部分，就是凡公立大學退休教師再任私立學校職務，且每月支領薪酬總和超過法定基本工資者，將停止領受月退休金的權利。

丁守中質疑，高級人力資源從公家機關退休以後，到民間企業去做沒有薪水限制，到私立大學卻受到限制，只能領基本工資，否則就要停掉他的全部退休金，這樣只會造成優質高級人力資源流失到海外，此一規定既不合邏輯、也不合理，更嚴重侵害退休教師退休後憲法所仍應予保障的工作基本權。

「姚文智是這項粗糙法律的立法者，不慚愧嗎？」丁守中今天參加上午到中國國民黨中央黨部參加「新住民陸配姊妹一人一菜」座談會後指出，當初就是民進黨台北市長參選人姚文智支持立法，姚文智應該要為這樣粗糙的立法負責，這是糟糕的立法，嚴重傷害台灣競爭力，而且違反憲法上所保障的工作權，更違反政府誠實信賴原則。

丁守中表示，他從未領受政府任何退休年金，所以他可以更客觀地批評這項立法的粗糙與不合理，這項立法完全是民粹，完全是個別委員臨時起意以所謂防止肥貓條款增列，既違反憲法保障人民的基本工作權，也將造成公立大學退休教授及許多優秀政府高階人力資源浪費，讓他們無法繼續為社會服務，嚴重傷害國家競爭力。

丁守中痛批，民進黨政府執政，挾其絕對多數立委優勢，濫權粗糙立法，不但違反政府信賴保護原則，也嚴重侵害人民憲法保障之基本權利，更對國家社會高階人力資源造成巨大浪費。

雖然丁守中開始展開議題攻防，但是也有網友不領情，有網友指出，「丁守中的競團是臥底的嗎？專貼一些選民無感甚至痛惡的批判文」，還有網友表示，「丁丁的套路真的很無感！」不過也有網友表示支持，「丁守中這樣就對啦！拿出你連任多屆立委的戰力來！」