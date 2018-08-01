北市選戰柯P成時力母雞？ 林昶佐：舊選舉思維

2018-08-01 12:37

〔記者蕭婷方／台北報導〕近期北市長柯文哲出席時代力量北市議員參選人競選總部開幕典禮，外界矚目柯將成時代力量年底北市選戰的母雞。對此，時代力量台北市黨部主委林昶佐今強調，找政治人物當母雞是舊選舉的競選方式，此次希望用市政議題爭取各界支持。

時代力量台北市議員參選人黃郁芬、林穎孟、林亮君、吳崢、蕭新晟等5人今上午共同召開記者會，推托育、教育、長照、娛樂電競、市容、勞動、議會透明等7項共同政見。

由於林昶佐今年4月間曾公開批評柯強拆公投盟、原民團體等抗議帳篷作為，近期又頻與柯文哲同框出席活動，外界關心時力是否會找市長柯文哲當時代力量的母雞。林表示，「是與理念相近的候選人做開放互動」，找政治人物做母雞是舊選舉的方式，希望能夠回歸市政議題的討論，凝聚各界的支持，原則上友善開放和幾位參選人做比較開放互動，用議題主張爭取支持。

林昶佐坦言，近期收到很多建議，希望時力對柯文哲的做法要「百分百力挺」，即使不認同的也應該要轉彎，這樣比較有票，認為成立政黨就是要先選贏，但以選舉放棄理念不是我們的作風。

林也舉例，自己與柯文哲自2015年第一次認識，當時選立委時就與柯文哲對中正紀念堂轉型正義的看法有所不同，但兩人也維持友好關係，強調與市長的交集都有保持一貫「就事論事」的初衷。

至於時代力量近期公開上網募款，但網友要林昶佐先為過去曾批柯言論道歉後才要捐款。林昶佐說，募款的方式與進度，本來就有募款的計畫，都按照計畫在進行，沒有特別的發生特別的情況，都按照節奏進行。林說，時代力量個別的候選人募款本來就不容易，沒有因為哪個時間點變得特別困難。